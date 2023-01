iPad mini 第7世代はいつ登場する？

だけど目立った新機能はナシ?

2021年9月に発売された現行モデルのiPad miniですが、気になる次期モデルについては数年以内にリリースされるかもしれません。

Apple製品の予想でお馴染みのミンチー・クオ氏によると、Appleは現在iPad miniの新型モデルの開発に取り掛かっているとのこと。発売時期に関しては、2023年末または2024年上半期になると伝えています。

Additionally, Apple is currently working on a new version of the iPad mini equipped with a new processor as the main selling point, and the mass shipment is expected to start by the end of 2023 or in 1H24.