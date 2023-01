Xbox柄のオレオを買うとゲームのスキンが付いてくる

おなかも膨れるしアイテムも手に入る。完璧じゃあないですかッ。

サンドクッキーの代表であるオレオが、Xboxとコラボした特別な商品「Oreo Xbox Special Edition」を発表しました。TOP画像を見ての通り、Xboxのロゴやボタンなどの柄をあしらった特別仕様になっています。か、かわいい…。

しかもこのオレオ、美味しいだけでなく『Forza Horizon 5』や『Sea of Thieves』などの、ゲームで使える限定スキンのコードが付いてくるんです。『Halo Infinite』で使えるスキンも付いてくるんですが、オレオのクッキーとクリームをモチーフにしたアーマー柄になるそうで。

FUN FACT 👅 Halo’s Oreo-themed armor coating is not JUST a regular coating, it’s actually “cookies and cream” flavored. It’s a special setting. Not joking, you can trust me. Am Professional. The future is now. pic.twitter.com/bWXuZoNFnT