南極の研究施設にStarlinkがインターネットをお届け

地球上どこでもStarlinkがつながる日も近いかも。

アメリカ国立科学財団によると、去年の9月にSpaceXが開発した衛星インターネットサービスStarlinkが南極でもマクマード基地で導入されましたが、この度範囲をさらに広げたとのこと。現地にいる気候学者のPeter Neffさんが接続テストをしてる様子をツイートしています。

We've tested Starlink in a @COLDEX_STC Antarctic field camp & @NSF is now testing at McMurdo Station (pop. 800+)! Exciting to see how this & other modes of high-speed connectivity can advance our communication & might alter how we do science on the ice!

🇦🇶📡🛰❄️ pic.twitter.com/bPopsl42bH