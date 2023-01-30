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      南極の研究施設にStarlinkがインターネットをお届け

      • author Kevin Hurler - Gizmodo US
      • ［原文］
      • 岩田リョウコ
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      南極の研究施設にStarlinkがインターネットをお届け
      Image: Peter Neff / Twitter

      地球上どこでもStarlinkがつながる日も近いかも。

      アメリカ国立科学財団によると、去年の9月にSpaceXが開発した衛星インターネットサービスStarlinkが南極でもマクマード基地で導入されましたが、この度範囲をさらに広げたとのこと。現地にいる気候学者のPeter Neffさんが接続テストをしてる様子をツイートしています。

      マクマード基地でStarlinkの接続テストをしてみました。Starlinkやその他の高速接続が、どのように私たちのコミュニケーションを進化させるか、そして氷の上での科学をどう変化させるか楽しみです！

      地球で最も｢人里離れた｣場所である南極の、さらに人里離れた地域にもインターネットをお届けしてくれたSpaceX。Starlinkは衛星間で光通信を行なうことで、南極、山間部など地上局を置けないような場所でもネットワーク接続が可能にさせたというわけです。

      南極でのインターネット接続の成功はSpaceXにとって大きなマイルストーンですし、この成功がさらなるサービス発展のきっかけになりそうですね。現在、低軌道に3,380基の衛星を飛ばしているStarlink。さらに2万9988基打ち上げる予定だそうです。

      中国研究班がイーロン・マスクの通信衛星｢Starlink｣爆撃戦略を公開

      イーロン・マスクのSpaceXによる通信衛星｢Starlink｣。その膨大な数と軍事転用の可能性に対して、中国が危機感を強めている。

      https://www.gizmodo.jp/2022/06/chinas-plan-to-bomb-starlink.html

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