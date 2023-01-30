南極の研究施設にStarlinkがインターネットをお届け

地球上どこでもStarlinkがつながる日も近いかも。

アメリカ国立科学財団によると、去年の9月にSpaceXが開発した衛星インターネットサービスStarlinkが南極でもマクマード基地で導入されましたが、この度範囲をさらに広げたとのこと。現地にいる気候学者のPeter Neffさんが接続テストをしてる様子をツイートしています。

We've tested Starlink in a @COLDEX_STC Antarctic field camp & @NSF is now testing at McMurdo Station (pop. 800+)! Exciting to see how this & other modes of high-speed connectivity can advance our communication & might alter how we do science on the ice!

🇦🇶📡🛰❄️ pic.twitter.com/bPopsl42bH — Peter Neff (@icy_pete) January 22, 2023

マクマード基地でStarlinkの接続テストをしてみました。Starlinkやその他の高速接続が、どのように私たちのコミュニケーションを進化させるか、そして氷の上での科学をどう変化させるか楽しみです！

地球で最も｢人里離れた｣場所である南極の、さらに人里離れた地域にもインターネットをお届けしてくれたSpaceX。Starlinkは衛星間で光通信を行なうことで、南極、山間部など地上局を置けないような場所でもネットワーク接続が可能にさせたというわけです。

南極でのインターネット接続の成功はSpaceXにとって大きなマイルストーンですし、この成功がさらなるサービス発展のきっかけになりそうですね。現在、低軌道に3,380基の衛星を飛ばしているStarlink。さらに2万9988基打ち上げる予定だそうです。