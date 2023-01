テスラの自動運転モード解禁直後に玉突き事故

急に暗いところに入る魔界で起こったファントムブレーキ。

昨年11月、サンクスギビングの日にサンフランシスコとオークランドを結ぶベイブリッジで玉突き事故が起こりました。

解禁直後の完全自動運転(FSD)モードで走行中のTesla Model Sが追い越し車線に突然車線変更して急ブレーキをかけ、後続の7台が次から次へと衝突してこんな風に折り重なってしまったのです。

2歳児を含む9人が負傷、橋が1時間以上通行止めとなってけっこう大きなニュースになったので、ご記憶の方もいるのではないでしょうか。

以下は事故発生後のベイブリッジ。

何がどうしたらこうなる?と首をかしげていたら、The Interceptに事故発生前の様子を捉えた映像が初公開されました。以下がその映像です。

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.



Full story: https://t.co/LaEvX9TzxWpic.twitter.com/i75jSh2UpN