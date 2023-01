オーデマ・ピゲとDreamscapeによる体験型メタバース

NFTやメタバースなどに積極的な取り組みを見せている時計メーカーが増えていますが、オーデマ・ピゲもかなり本気度高いです。

オーデマ・ピゲといえば泣く子も黙る超高級ブランド。世界三大時計ブランドの一角に数えられる名門で、ラグジュアリースポーツウォッチの象徴的モデル「ロイヤル オーク」、クラシカルなラウンドウォッチを立体的な造形で再構築した「CODE 11.59」などが人気です。

いずれも高級スポーツカーが買えるくらいのお値段なので、おいそれとは手が出ませんが。

そんなオーデマ・ピゲがVRでタッグを組んだのは、ロサンゼルスを中心にアトラクション型のVR体験施設を展開しているDreamscape。

両者は「The Clockwork Forest(時計仕掛けの森)」なるVRアトラクションを作り上げました。このアトラクションは、ジュネーブのコンフェデレーションセンターモール内に設置されたDreamscapeの施設で体験できます。

Audemars Piguet and Dreamscape Immersive are proud to present “The Clockwork Forest” 🌲

An immersive virtual reality experience drawing viewers deeply into the heart of an imaginary mechanical forest.#AudemarsPiguet#DreamscapeGenevapic.twitter.com/vM2wXhi5RZ