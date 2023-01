イーロン・マスクによるTwitterオフィス不用品フリマ

売れ行き好調だったみたいです。

先週水曜、Twitterの青い鳥像が10万ドル(約1300万円)で落札されました。イーロン・マスクは社内のいらないもの600点以上をオークションに出品していましたが、青い鳥はその中の目玉商品でした。

25ドルから始まったオークションは、なんと落札価格4,000倍。1メートルほどの像ですが、はっきりいってただの大きな置物が1300万円とは。落札した人はそれほどの価値をこの像に見出しているんですね。本当かどうかわからないですが、「この置物、段ボールだよ」と呟いている人もいました。もしそうだったら、1300万円の落札者、泣いちゃいますよ。

This Twitter bird thing someone apparently bid $100k for -- it's made out of foam board lol (materials were not listed in the auction description). Was never on display in the office, save for a few events. 🥲 pic.twitter.com/Lz4HyUoJLL