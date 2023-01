Twitterでサードパーティーアプリ使用停止の理由、公式がぼんやり説明

ぼんやりすぎて何もわからない。

Twitterでは、1月13日からTweetbotなどのサードパーティーアプリが突然利用できなくなりましたが、Twitter公式がその理由についてやっとツイートしました。

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

ちょっと…それって何も説明してないのと一緒じゃ?…。サードパーティーアプリは、TwitterのAPIにアクセスして動くようになっています。例えばTweetbotは、ユーザーは自分のTwiiter画面のメニューをカスタマイズできたりと、とても便利で使い勝手が良いのですが、突然動作しなくなって、さらにはその説明がぼんやりしすぎでたくさんの人が困惑中です。今までずっとサードパーティーアプリが使えていたのに、長年のルールってどんなルールなんでしょうか?

利用できなくなったアプリの1つechofonは、「接続に障害があることは認知しています。原因の判明と問題の解決のために努力していますが、Twitterからはまだ返答がない状態です。もうしばらくお待ちください」とユーザーに向けてツイートしています。

We are aware of the connection issues, which also seem to impact other Twitter clients. We are working hard to discover and resolve the issue. Twitter has not yet replied. Thank you for your patience.