画像生成AI、元画像をそっくりコピーできてしまう

「インスパイアされて作ったアートです」ではすみません。

ただ遊んでいるだけだと、AIすげーぜ! AIたのしーぜ! なんですが、その楽しさの裏にはいろいろと問題があります。

その際たるものが画像の著作権問題。アートの世界において、他の作品やアーティストから影響を受けるのは当然ですが、その「影響」が「ほぼ完コピ」となると話は別。だって、それ盗作ですから。

で、AIはその完コピ盗作ができてしまうという話です。

Googl(グーグル)eやAI企業DeepMindなどのテック業界と、カリフォルニア大学バークレー校、プリンストン大学などアカデミック分野の共同研究チームが、AIに関するレポートを公開。

いわく、昨今のAIはトレーニングデータの画像を完全に記憶することができてしまうといいます。トレーニングデータをもとに新たな画像を作るのではなく、データ完コピのほぼ同じ画像を作ることができます。

このトレーニングデータ=元画像には著作権があるものもありますが、完コピ画像がAI生成画像として世に出てしまうと非常にやっかい…。

研究チームの中の人が、レポートを一部Twitterでも解説しています。以下ツイートに埋め込まれた画像の左がトレーニングデータ。右が生成された画像。

トレーニングデータにはキャプションがついており、研究チームはこのキャプションを画像生成AIのStable Diffusionにリクエスト。

結果、「生成」された画像は(画質に多少のノイズはあるものの)トレーニングデータの完コピでした。

Models such as Stable Diffusion are trained on copyrighted, trademarked, private, and sensitive images.



Yet, our new paper shows that diffusion models memorize images from their training data and emit them at generation time.



Paper: https://t.co/LQuTtAskJ9



👇[1/9] pic.twitter.com/ieVqkOnnoX