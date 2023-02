AIで書いた作品、増えすぎ…。SF誌が小説の募集を停止

コンテストの未来はどうなる?

SFに焦点を当てたClarkesworld Magazineは年間で1万2,000件以上の小説の応募を受け付けています。しかし今年の提出数は、昨年同時期に比べ約35倍の応募があり、同社の編集者Neil Clarke氏は、すべての提出物の受付を終了したとツイートしました。

後日Neil Clarke氏は再度募集を行なう予定であると述べましたが、問題の解決策はないと述べました。「私たちはそれ(ジェネレーティブAIによる過剰な応募)を最小限にするアイディアをいくつか持っていますが、問題はなくなりません」と語っています。

彼が言及した問題は、雑誌がここ数ヶ月で受け取った信じられない量の応募数です。この数ヶ月で人気に火がついたChatGPTは昨年11月のリリース以降、雑誌への応募数は指数関数的に増加しました。

Just to be clear, this is NOT the number of submissions we receive by month. This is the number of people we've had to ban by month. Prior to late 2022, that was mostly plagiarism. Now it's machine-generated submissions. https://t.co/YJdjBOTFmy