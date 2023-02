AIの影響が声優業にも。｢搾取される｣と悲痛な叫び

人類対機械軍の戦いは『ターミネーター』とは違う形ですでに始まっている気がする。

2022年の終わりごろから、SNSにAIで作成したという絵が頻繁にアップロードされるようになったのは記憶に新しいでしょう。絵師さんたちは、生身の人間が丹精込めて描いた作品をAIがコピーして作成している、と声をあげて訴えていましたよね。AIのアートは、イラストだけでなく、本や音楽にも影響を及ぼしています。

そして今、その波は声優にも押し寄せてきています。

先日Motherboardに、ゲーム声優が、声生成AIに“声の権利を渡す“という契約書にサインさせられそうだ、という記事が掲載されました。

すでに、そういった文言が含まれた契約書にサインしてしまった人もいるとのこと。サイン後に文言が組み込まれていたことを知った、なんて人もいて混乱が起こっているようです。この契約により、AIが声優の仕事を奪ってしまう可能性が出てきました。新たに声優の仕事に就きたい人たちにも不安の声が広がっています。

『Apex Legends』で知られる声優のFryda Wolffさんは、Motherboardに対し、AIで生成された声がゲーム開発者やアニメーションスタジオとの付き合いがある声優や、適切な報酬額にどんな影響を与えるのか話しています。

また、Sungwon Choさんは、「生身の人間のパフォーマンスと生成されたパフォーマンスが同等であると示すのは技術に対して失礼なのでは。声のように聞こえるだろうし、感情も捉えているように聞こえるかもしれません。しかしそれは空虚で偽物でしかないのです」と書いています。

他にも、ベテラン声優のSteve Blumさん、Kara Edwardsさん、Stephanie Shehさんも、Twitterでファンに向けて、AIボイスアプリに自分たちの声が使われていたら教えてほしい、と伝えています。

Hey friends, I know AI technology is exciting, but if you see my voice or any of the characters that I voice offered on any of those sites, please know that I have not given my permission, and never will. This is highly unethical. We all appreciate your support. Thank you.