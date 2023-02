末端冷え性なら試して損なし！ つま先の冷えが一気に楽になる｢ココピタ ソックス｣

こちらは「かいサポ(お買いものサポーターチーム)」が編集・執筆した記事です。

シモヤケはできるし、つま先がツラい!

年齢を重ねるごとに末端冷え性が酷くなっているような感覚があるのは、気のせいなのかどうか。寒波の到来とともに、ガマンの限界も来てしまったようです。

というわけで、ビジネスシューズに合わせても違和感なく使えそうな厚手のソックスはないかなと思っていたところ……。

Photo: 田中宏和

“靴が履ける厚みで、つま先保温力2倍” というキャッチコピーの「オカモト ココピタあったか実感 メンズ レギュラー短め丈 ソックス」に遭遇。

これは試してみるしかない!というわけで、サクッと入手してみましたよ。

「オカモト ココピタあったか実感 メンズ レギュラー短め丈」おすすめポイント ・ビジネスシューズと合わせても違和感がない ・足先の冷えが相当に軽減される ・履き心地が重たい印象はない

繊維がギュッと詰まったような生地

「ココピタあったか実感」の保温力は、つま先の2層構造に秘密があります。上の写真からも、つま先部分の生地が厚みを持っているのが伝わるでしょう。

個人の感想としか言えないところが口惜しいのですが、一般的なソックスと比較して、明らかにつま先のツラさが軽減された印象があるのは間違いないですよ。

薄いストレッチ素材のソックスを重ね履きしているような感覚に近いと思います。

おそらく、つま先だけじゃなく全体的に生地の繊維密度が高めになっているのも、あたたかく感じる理由になっていると思います。

ビジネスライクな印象をキープ

とはいえ、厚手のソックスにありがちなボテっとした印象になっていないところが、「ココピタあったか実感」の優れているポイント。

座敷へ上がるときなど、人前でシューズを脱ぐことがあっても、野暮ったい印象になってしまう心配は無用でしょう。

私の足サイズは26.5cm前後なのですが、25~27cmでちょうどいいサイズ感でした。フィット感がやや強めになっていますので、ピッタリ27cmの人が25~27cmと27~29cmのどちらを選ぶかで迷ったら、大きいほうで良さそうです。

とはいえ、締め付けがキツいと感じるほどではないので、その点はご安心を。

ちなみにAmazon Try Before You Buy対象品なので、プライム会員なら、フィットしない場合は無料返品が可能です。

足先の冷えに悩まされている人、ぜひ試してみていただければ。

