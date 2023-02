マイクロソフトのBingにChatGPT機能、一部ユーザーにチラ見せ？

検索エンジンが変わろうとしている!

ChatGPT有するOpenAIに100億ドルの追加投資を決めたMicrosoft。自社の検索エンジンであるBingにChatGPT・GPT4.0機能を搭載するようです。が、早くもそれらしきものが一部でチラ見せテストされているのだとか。

自分のパソコン画面に出てきたとして、スクリーンショットをTwitterにポストしたのは、カナダ在住の学生デザイナーOwen Yinさん。

従来の検索バーに置き換わった新たな検索バーには「Ask me anything… (なんでも聞いて)」の文字が。これで検索すると質問の答えが自動リプされます。

Yinさんのツイートを見ると、答えとその引用元も書かれていたとのこと。Yinさんいわく、従来の検索バーも残っており、ChatGPT機能は新たなタブとして追加された作り。

Bing's ChatGPT integration just appeared for me. Replaces the search bar with a composer for natural-language questions pic.twitter.com/NxZ0k9O92C