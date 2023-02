犬の首輪にAirTagをつけると飲み込んでしまう危険性

胃でバッテリーが溶かされる最悪の可能性もありえます。ほんとに気をつけて。

ペットの迷子対策として、忘れ物防止タグを着けてる人は世界中にいることでしょう。ですが、便利な一方で注意も必要です。

Mac Rumorsが、Appleの忘れ物防止タグであるAirTagを犬が飲み込んでしまった事例をいくつか報告しています。

愛犬ソフィーのAirTagがなくなったことに気づいたコリン・モーティマーさん。アプリで追跡してみると、そのビープ音はもう1匹の愛犬サッシーのおなかの中から聞こえてきたのこと。ひえぇ…。

This dog came to AMC's ER after ingesting a foreign object. 🔎 Can you tell what he ate based on this x-ray?



⬇️ Guess in the comments and we will reveal the answer tomorrow!



(The object was endoscopically removed and the pup is feeling better. 😌) pic.twitter.com/B9XlYEWpAa