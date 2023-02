人気落ち目のイーロン・マスク？Twitter全利用者にツイートを強制表示

な~んか最近やたらとイーロン・マスクのツイートよく見るな~と感じてる皆さま。

その勘は間違いじゃありません。Twitterを買収して暮れに閲覧数表示を開始したイーロン・マスクCEOが、自身のツイートの閲覧数の落ち込みに悩み、人気が下降気味なことを示唆した主幹エンジニアの首をとりあえず飛ばして、残った数少ないエンジニアにそうするよう指示したことがThe Platformerの調べで明らかになりました。

スーパーボウルの熱狂から一夜明けた13日月曜2:36AM(てかまだ真夜中やん…)、イーロンのいとこのジェームズ・マスク氏が社員用Slackで全社に宛てて緊急で応援を要請。

みんな何事かと集まったらなんのことはない。スーパーボウルでFOXオーナーのルパード・マードックと観客席に同席して発したイーロン・マスクのツイートより、バイデン大統領のツイートの方が閲覧数が上だったんで、火急的速やかになんとかしろ!という厳命だったのです。バグでもなんでもない。正常に動いてますがね…。

以下が全米で話題になったバイデン大統領のツイートです。

「大統領としては応援するチームは選べないが、ジル・バイデンの夫としてはイーグルズ。fly Eagles, fly」とファーストレディのツイートをRTしています。相変わらず仲いいね♡ということで、2930万回も閲覧されました。

As your president, I’m not picking favorites.



But as Jill Biden’s husband, fly Eagles, fly. https://t.co/YtgaEC83Qj