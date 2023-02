折りたたみiPad、2024年に登場？

とうとうAppleも折りたたみ市場に進出か?

Samsung(サムスン)、Oppo(オッポ)、Huawei(ファーウェイ)と各社が折りたたみディスプレイの端末を発売する中、Apple(アップル)は頑なに折りたたみディスプレイを発売してきませんでした。しかしアナリストのMing-Chi Kuoによれば、Appleがついに折りたたみiPad生産に進んでいるとツイートしています。

(3/3)

Anjie Technology will be the new beneficiary of the all-new design foldable iPad. There may be no new iPad releases in the next 9-12 months as the iPad mini refresh is more likely to begin mass production in 1Q24.