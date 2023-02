テスラの工場で働く巨大ロボ・アームの名は｢ゴジラ｣だって！

ご丁寧にイラスト付き。

電気自動車のTESLA(テスラ)が、ドイツに建てた工場「ギガファクトリー・ベルリン」。彼らは大型のプレス機を用い、車体の外装を一気に成形することでパーツ数を減らす工夫をしています。

ひいては設備に対する投資も削減され、従来の自動車より生産ラインが効率化したのだそうです。

そうした作業を支えるのが、ロボット・アームの数々。それらの活躍で、13個の車体パーツは合計7300tの力でプレスされ、1分に16個の部品を生産されます。

工場内を飛ぶドローンが、そうした様子を撮影しています。迫力の映像をどうぞ。

13 different body parts are stamped with a total of 7300 tons of force, in a press line that runs at up to 16 parts per minute pic.twitter.com/gSAynANrAx

本来なら70以上の金属部品から成る後部のシャシー(自動車の車台)は、ひとつのアルミ合金から作られています。これだけでかなりのコストカットになりますね。

そうして出来たシャシーなど、車体のパーツは600台以上のロボットによって溶接され、徐々にひとつにまとまっていきます。

最後は塗装の工程に回されるのですが、ここでボディー丸ごと持ち上げるのが、工場でも最大級のロボット・アーム、通称「ゴジラ」なんです。

In the body shop, stamped parts & chassis castings are welded together by 600+ robots. Each car body is then lifted into the paint shop by one of the largest industrial robots ever, named Godzilla pic.twitter.com/n5jGXhmLkB