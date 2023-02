呪文を打ち込むとSVGでイラスト生成するAIサービスが登場

AIでグラフィック・デザイナーの幅が広がる。

プロンプトと呼ばれるテキスト入力を駆使して、AIが人智を超える壮大なデジタル絵画を創造したり、とにかくかわいい美少女イラストが生成できるようになった昨今。

Photoshopで微調整するくらいなら可能でしょうけども、Illustratorでガッツリ変形できるようなベクター形式での生成はないんじゃないかと思います。

新しく始まったサービス「Illustroke」は、テキストから生成した画像をSVG(スケーラブル・ベクター・グラフィックス)でダウンロードが可能です。

ビットマップ形式だと印刷に耐えうる解像度が不足していたり、拡大したら粗くなります。一方でベクター形式だと、どれだけ拡大しても線や塗りはキレイなまま。デザイナーだったら提供される素材はベクターを好みます。

ピンポイントで欲しい絵が出てくるわけではないものの、後から編集できるのが強みです。

使ってみるとこんな感じ。欲しいイラストのプロンプトを打ち込み、どんなタッチのイラストが欲しいのかスタイルを選ぶと、15秒ほどで候補が生成されます。

Exciting news! I found a new tool that allows you to easily turn your text prompts into stunning SVG illustrations.I've had test it out with a few prompts and the results are incredibly promising.#SVG#Illustration#DesignToolspic.twitter.com/cwhfJuUyaE