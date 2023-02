iPad mini、リニューアルは2024年はじめ頃になるかもだって

1年待てる? みたいなスケジュール感みたい。

現行のiPad miniは2021年9月発売。iPad Proシリーズのようなデザインに変更され、筐体サイズはそのままに、ディスプレイの大型化とホームボタンの撤廃など、「今どきのmini」への大進化は、多くのminiちゃん推しを大歓喜させました。

次なる願いはアップデートなのですが、その日はまだもうちょっと先みたい。

Apple(アップル)の情報に詳しいアナリスト、ミンチー・クオ氏によると、 iPad miniの大量生産が始まるのは2024年第1四半期になる可能性が高いとのこと。

Anjie Technology will be the new beneficiary of the all-new design foldable iPad. There may be no new iPad releases in the next 9-12 months as the iPad mini refresh is more likely to begin mass production in 1Q24.