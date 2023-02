ついにiPhone 15 ProのUSB-Cポートがリークされた

まだだ。まだ確定ではない。

そう、あくまでもこれはリーク情報。USB-Cポートを搭載したスマホなんて、世の中にごまんとあります。というか、USB-CじゃないのってiPhoneくらいなわけで、ほんとーにAppleぅぅぅ…!

ごめん、ちょっと気持ちの向き先が変わっちゃったので話しを戻します。リーカーのUnknownz21氏が実際のiPhone 15 Proの底部とされる筐体画像をTwitterに投稿しています。

That’s cute.



Anyway, here’s an actual close up of the USB-C port on the iPhone 15 Pro. No imagination or rendering required. https://t.co/vMyQPzeNwspic.twitter.com/LtF3se6MjL