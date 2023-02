｢iPhone Pro Max｣は特別なモデルになっていくのかも

しばらくはPro Maxの専売特許になりそう。

iPhone 15 Pro Max(iPhone 15 Ultra)に搭載されると噂されているペリスコープレンズ。AppleのアナリストMing-Chi Kuoによると2024年に発売されるモデルでも、もっとも大きい16 Pro Max(iPhone 16 Ultra)にのみ搭載するようです。

これまでProモデルに搭載された機能は、1年後には無印モデルにも搭載され共通規格になるというのが慣習でした。ペリスコープレンズがそうならないのは、どうやら格納するデバイスのスペースが必要なのだそう。

As previously predicted, the highest-end model of the 2H23 new iPhone 15 model (15 Pro Max or 15 Ultra) will adopt the periscope camera. The market expected that adding periscope cameras to more iPhone models would drive demand for lens upgrades in 2023-2024.