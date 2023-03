iPhone 15の画像がリーク。USB-C端子やダイナミックアイランドの姿も

15シリーズからすべてのモデルでノッチ廃止?

数週間前にはiPhone 15 ProのUSB-Cポートと思われる画像がリークされたばかりですが、今度はiPhone 15の実機と思われる画像がリークされました。

Who needs half-baked renders when you have the real thing?



Here’s an early base model iPhone 15.



(More info exclusively via @MacRumors, for now ????) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE