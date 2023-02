レゴで作ったエレキギター。弦がなくスライダーとボタンで演奏

ちょっとスティール・ギター的なスライド奏法。

高さ140cmのエヴァ弐号機だろうが、生活を助ける義手だろうが、実際に走るブガッティ シロンですら再現してしまうレゴ。

ブロックなので姿形をマネるのは得意ですが、音が出る楽器は素材の都合から苦手な分野かもしれません。とはいえプログラミングトイ用のアクセサリーなどを使えばその限りではなく、「EV3 Brick」と超音波センサー「Ev3 Ultrasonic Sensor」を組み合わせることで、エレキギターらしき電子楽器を作ることが可能になります。

弦がないけどエレキギター

Brick Experiment Channelが考案したのは、「Lego Mindstorms EV3 guitar」。弦は張られておらず、スライダーの動きと1~5弦までのピッキングを5つのボタンに担わせることで、11音×5弦の音を奏でることができます。

Video: Brick Experiment Channel/YouTube

ディストーションが効き、パワーコードが弾けるロック・ギター、低音が響くベース・ギター、8ビットな音が鳴るソロ・ギターの3モードが選べ、ソロだとスライダーの動きでハンマリングやプリング音が再現できます。

エレキギターとは似て非なるものですが、弾けるようになったら楽しいでしょうね。

創意工夫でドラゴンフォースも

ボタンの都合で5弦までしか音が出ませんし、スピード・メタルな速弾きだって期待はできませんが、作者は編集の力を借りドラゴンフォースの『Through The Fire And Flames』を弾くことに成功しました。

Video: Brick Experiment Channel / YouTube

この鬼編集なら、アニマルズ・アズ・リーダーズの超絶技巧も再現できるかも!?