Pornhubにアクセスするのに身分証が必要な地域がある

ルイジアナ州法HB 142が1月1日付で発効し、アダルトコンテンツが3分の1以上を占めるサイトでは公的な身分証明書による年齢認証が義務化されました。

未成年の目からアダルトコンテンツを遠ざけようとする試みはこれまでもありましたが、まさにイタチごっこの繰り返しでした。ルイジアナ州で施行された今回の法律の実効性は、はたしてどうなのでしょうか。

ルイジアナ州ニューオーリンズでは、路上で堂々とお酒を飲むことができます。自分でパレードを行うことだってできます。でも、インターネットでアダルトサイトにアクセスするには、政府発行の身分証明書を提示しなければならない――そんな州法が発効しました。

ルイジアナ州の州法HB 142では、アダルトサイトに対して「適切な年齢認証」を通じて訪問者を審査するよう義務付けており、違反した場合は法的に罰せられる可能性もあります。昨年の6月に可決され、2023年1月1日に発効した同法で、この「適切な年齢認証」の規定はかなり厳密です。

年齢認証といえば、これまでは「18歳以上ですか?」というダイアログで「はい」を押すだけ、あるいは生年月日をドロップダウンメニューから選択するだけというザル状態でした。流れのゆるやかな入江「バイユー」の名で知られるルイジアナ州に限っては、そんなゆるい時代は終わりました。

ポルノを公開しているWebサイトは、政府発行の書式にのっとった身分証明書をデジタル化して提示するか、政府発行の身分証明書をそのまま提示する必要がある、とHB 142の規定では定められています。

あいまいな第3の選択肢もあります。「公的または私的な取引データに基づいて年齢を証明できる商業的に妥当な手段」を使うこともできるという規定です。つまり、理論上アダルトサイト(またはサードパーティーのサービス)は、ユーザーのクレジットカード、保険証、社員証、銀行その他の金融機関情報などを提示してもらえば、適切な年齢認証にできるということで、一部ではすでに実施されています。おそらく、ほとんどのアダルトサイトは、運転免許証の提示を優先するでしょう。

ルイジアナ州では、同州が公開している「LA Wallet」という制度とアプリによって、デジタル運転免許証が認められています。Pornhub、YouPorn、Redtubeといった人気のアダルトサイトが新しい年齢認証に利用するのは、このLA Walletになりそうです。

ユーザーは、Allpasstrust.comを経由して自分のLA Walletをこの3つのアダルトサイトのアカウントに紐付けることができます。アダルトサイト上のリンクをクリックしたときも、Allpasstrust.comに移動します。ルイジアナ州で活動しているある弁護士が投稿したこのツイートで、その様子を見ることができます。

Hello from the surveillance state of Louisiana. People in Louisiana have to use their drivers license to go to pornhub. This is truly wild. Under his eye. https://t.co/uji6Jo3Tdepic.twitter.com/pVKEeVcCGw