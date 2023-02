iPhone 15 Ultraの最新（想像）イメージ。ラウンドエッジがセクシーですね

一生撫でていられそう。

今年のiPhone 15シリーズには「iPhone 15 Ultra」というスペシャルなモデルが用意されている。みたいな噂があります。

過去にはチタンボディのiPhone 15 Ultra(iPhone Ultra)のコンセプト画像が投稿されたことがありましたが、そちらは「Apple Watch Ultra」のコンセプトを引き継いだiPhone。という方向性。

一方、今回のレンダリングは、断片的な噂のピースを集めた想像図となります。こちらです。

Introducing, iPhone 15 Ultra.

A new side profile that bevels towards the screen and back. Chassis frame now made of Titanium.

And four gorgeous finishes:



- Silver

- Space Black

- Sunset Gold

- Blossom



Concept renders by me pic.twitter.com/aOZ0fHV6KB