スタンダップなカセットプレーヤーに感じる機能とデザインのバランス

ディーター・ラムスやジョナサン・アイブの作品みたいじゃないですか。

カセットを縦にして再生できる、まるでオープンリールテープデッキのような装い。ビンテージなアイテムなんだろうな、と思いますよね? そうじゃないんです。新品が買えるんですこのカセットプレーヤーの「IT’S REAL Bluetooth Speaker + Cassette Player Combo」は。

装飾なくボタンは押し込み式で潔いのが素晴らしい。

「Good design makes a product useful.」(良いデザインは使いやすい)、「Good design is honest.」(良いデザインは誠実だ)、「Good design is as little design as possible.」(良いデザインは可能な限りデザインをしない)といった、ディーター・ラムスが提唱したデザイン10カ条を思い出させるスタイリングですよね。

本体部は普通のカセットプレーヤー&スピーカーなのですが、付属するシースルーなカセット「REAL TAPE Bluetooth 5.0 Music Transmitter Tape」がいい仕事をしてくれます。トランスミッターといいつつBluetoothレシーバーを内蔵しており、スマホから音楽を送り込めるんですよ。

だから本体と合わせて使えば、普通のカセットプレーヤー&スピーカーとしてだけではなく、Bluetoothスピーカーにもなっちゃう。

もちろん他のラジカセなどに入れて使うこともできます。ていうか、このBluetoothレシーバーカセット単体が欲しい…。

気になるお値段は1,180香港ドル(約2万円)です。意外と安い!?