撃ち落とされた中国偵察バルーン、回収時の写真が公開

ほったらかしたら海洋ゴミにもなっちゃうし。

アメリカ合衆国の上空を約2万メートルの高さで横断し、2月4日にサウスカロライナ州マートルビーチ沖でF-22ラプター戦闘機に撃墜された中国の気象観測バルーン。

海に着水したところでアメリカ海軍が無事に回収し、その様子がアメリカ艦隊総軍の公式ツイッターで公開されました。

📍ATLANTIC OCEAN - @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b