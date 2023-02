｢ロールスロイス｣が宇宙飛行用の超小型原子炉を作ってる

航空宇宙技術を手がける英国のRolls-Royce Holdings(ロールスロイス・ホールディングス/同名の自動車ブランドとは「起源を同じくする、今は別の会社」という関係)は、宇宙飛行市場へ参入しようとしています。はるかかなたの月や火星へ向かう宇宙旅行でエネルギー源として利用可能な、超小型原子炉を開発中なのです。

人類は再び宇宙を目指し、20年以内に月と火星へ宇宙飛行士を送る計画です。実現させるには、太陽系の遠くまで有人宇宙船で飛行する技術が欠かせません。これに対し、ロールスロイスは1月終わりに、宇宙飛行用の超小型原子炉をTwitterでチラ見せし、設計案と模型画像を披露しました。

A Rolls-Royce Micro-Reactor is designed to use an inherently safe and extremely robust fuel form. Each uranium particle is encapsulated in multiple protective layers that act as a containment system, allowing it to withstand extreme conditions.https://t.co/OOc9kBGXDxpic.twitter.com/wkXmZgzhrs