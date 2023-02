Googleのレイオフが『イカゲーム』なみに無慈悲だと話題に

メール見ないで出社したGooglerたちを待ち受けていた悲劇…。

投資家筋からの突き上げで史上最大1万2000人のレイオフを断行したGoogle(グーグル)。シリコンバレー最高水準の高待遇を誇るクラウンジュエルを襲った人員整理は、まさに天国と地獄の分かれ道です。

BEFORE:天国(レイオフされる前のグーグル会計ストラテジストJules Monicaさんの場合)

AFTER:地獄(レイオフされて泣くNicole TsaiさんのBEFORE&AFTER。元動画は非公開)

Wow. A Google employee did actually make a Before and After Layoff “day in the life” TikTok. BEFORE GOOGLE LAYOFF VIDEO 1/2 pic.twitter.com/HcJO4CIXEc

あまりにも落差がありすぎるため、考慮に考慮を重ねた結果、いっそロボティックにいこう!ってことになったんでしょうか? その進め方は至って機械的なものでした。

レイオフ通知はメール1本で、勤続ウン十年の中堅社員にも、お別れのケーキはおろか、連絡先交換の機会すら与えられませんでした。

メールをチェックしないで出勤した社員は、会社の入口で1人1人社員バッジをセンサーにかざすように命じられて並び、緑ならパス、赤はレイオフ。

Google NYC employees who arrived at the office early this morning stood in a line to test their badges-- if light turned red, it meant you had been laid off. if green, you were safe. 👎