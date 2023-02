スーパーボウル2023を可能にした11のテクノロジー

世紀の逆転劇に全米1億1300万視聴者が熱狂。

米ステートファーム・スタジアムで開かれた第57回NFLアメリカンフットボール年間王位決定戦(スーパーボウル)は、カンザスシティ・チーフス(AFC王者)がフィラデルフィア・イーグルス(NFC王者)を38-35で下しましたね!

ハーフタイムは、第2子を宿したリアーナがステージを務めました。

熱いモーメントを捉えた先端テクノロジーの数々を少し振り返ってみましょう。

スーパーボウルの4K/HDRライブストリーミングは2020年が最初でしたが、あのとき使っていたカメラはまだ1,080P HDRでした。でも今年Foxがスタジアムに投入したカメラ94台のうち32台は高フレームレート撮影可能なHDRカメラで、12台は4K/8K対応。汗の粒までズームインできました!

インフレ抑制策が功を奏したのか、チケット代は前年より抑え気味になりましたが、それでもまだ1枚平均 5,596ドル(約74万円)もします。

ふだんNFLの有料チャンネルが見れない人もスーパーボウルだけは別で、FOX Sportsが無料で解放してくれるし、サンフランシスコなんかではTVのないホームレスを集めてビューイングパーティーやってました。まさに国民的行事。

家で見ているほうがよく見えるのはカメラのおかげですねー。

Spycamじゃないよ。Skycam。

球を追いかけまくるカメラです。コンピュータ制御のケーブルで上下左右、縦横無尽に動けます。最大時速47km。

NFLで初めて使われたのは1984年サンディエゴで開かれたプレシーズン戦だったので、もう40年近く使われ続けています。

スーパーボウルでは2017年から使われている技術で、今年は4Kカメラとスローモーションカメラ搭載のSkycamがダブルで採用されました。

100台近いカメラから集まってくるデータは膨大です。それをリアルタイムでクランチして美しいスローモーション映像に生成してくれるのは、ほかならぬAIの力です。

FOXの委託先のEVS’ XtraMotionサービスでは映像のコマとコマの間を機械学習アルゴリズムで人工的に埋めてフレームレートを高め、スローモーションの再生に耐えうるレベルに引き上げる作業をこなしています。

たとえば60fpsで撮って180fpsにしたり、高フレームレートカメラで撮った180fpsの映像を540fpsのスーパースローモーション映像に変換したりも可能。

スポーツ中継でよく使われるのはXtraMotionのクラウド版ですが、第57回スーパーボウルではFoxのコントロールルームで処理を行なうことにより生成出力スピードを格段に高めました。

今大会で国歌斉唱後スタジアム上空を飛んだパイロットは全員女性。女性海軍入隊50年を記念した計らいでした。

スタジアム全体を俯瞰する空撮でFOXが使ったのはもちろんドローンです。これは強力なスタビライザー搭載型ドローンと、スタジアム内部の狭い空間にも入り込めるFPVドローンなど用意しました。

会場周辺と主催地グレンデール市の警備でもドローンは大活躍でしたが、試合前にすべて着陸となりました。

治安上の理由から試合中はスタジアム上空が飛行禁止区域に指定されるのです。放映権のあるFOXといえども、飛ばすことは許されません。

出場選手決定後は両チームとも映像をあらゆる角度から分析して戦法を練りますが、これはとても根気の要る作業です。

そこでなんとかしようとブリガムヤング大学研究班がつくったのが、選手の動きをディープラーニングとコンピュータビジョンのアルゴリズムで特定・追跡し、フォーメーションやプレイを割り出すシステムです。

最初はとりあえず大学のアメフト部の映像をフィードしてトレーニングして、その後はビデオゲームの『Madden 2020 』で対応できるアングルを広げて精度を高めました。

選手特定の命中率は今のところまだ90%、フォーメーション命中率は85%ですので、まだNFLのチームで採用できるレベルじゃありませんが、 映像アナリスト廃業の日は近い⁉

NFLファンの空港・市内(スタジアム行きを除く)の送迎に使われたのはAlphabet傘下Waymoのシステム搭載の自動運転車です。

昨年後半フェニックス市内で自動運転タクシーを正式オープンしたのに続く大舞台となりました。

We are proud to partner with @Waymo as the Official Autonomous Technology Partner of the #AZSuperBowl Host Committee.



Coming into town for #SB57? Download the #WaymoOne app, hail a fully autonomous ride around Downtown Phoenix, and share your experience with the #WaymoDriver! pic.twitter.com/CY9kTnwYpo