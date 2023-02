サウジアラビアに超巨大なSF施設が建造予定

SF都市計画スゴすぎ!

高さ500mで幅200m、全長170kmという鏡の壁の中に未来都市を造る「The Line」計画で世界を驚かせたサウジアラビア。今度は縦横400m四方の巨大な箱をダウンタウンにする計画が発表されました。

リャドに建設されるのは、政府が出資する投資ファンドのソブリン・ウエルス・ファンドと、ムハンマド・ビン・サルマーン皇太子が主導する「New Murabba」が計画する施設「The Mukaab」。

エンパイア・ステート・ビル20棟が入るほど超巨大サイズの立方体には、スノードームのようなカプセルがあり、中心には床面積200万平方mで螺旋状に先細った高層タワーがあります。

住居や商業が一体になった施設なのですが、ドーム内はホログラムでSFチックな世界観が生まれるのだそうな…。

もし完成すれば、石油に頼らない1800億サウジアラビア・リヤル(約6兆4600億円)もの国内総生産が期待でき、直接的にも間接的にも33万4000人の雇用が生まれるとのこと。経済的にも建設する意味は大きいものとなっています。

タワーの中には美術館、科学技術とデザインが学べる大学、多目的劇場、80以上のエンタメや文化施設、9,000室のホテル、140万平方メートルのオフィスのほか、レジャー施設やコミュニティ施設など何でもアリです。10万4000戸以上の住宅には数十万人が住めるようになるそうですが、果たしてお家賃は?

#TheMukaab will be the world’s first immersive, experiential destination, where you enter a new reality – transported to Mars one day, and magical worlds the next. A gateway to another world.#NewMurabbahttps://t.co/5R4DqQdPySpic.twitter.com/FZ3aIodXER