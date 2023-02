TweetDeckにログインできなくなる→復旧【追記あり】

TweetDeckにだけは手を出すなとあれほど…。

お気づきの方もいらっしゃるかもですが、Twitterで恐れていた事態が発生しちゃっています。なんと、TweetDeckがなんの前置きもなくプレビュー版へアップデートされてしまいました…。

2023年2月8日12:50追記:復旧を確認しましたが、ツイートの読み込みが少し遅いなど、動作が不安定な感じです。

いつものようにChromeを起動させると、そこにはTweetDeckのカラムではなく、ログイン画面が映し出されているではないですか。あれ? なんでだろう? と思いログインしようとすると、ログイン画面ループがはじまりました。

脳裏を駆けめぐる嫌な予感…。あわてて検索してみると、そこにはイーロン・マスク氏によるTwitter買収後に見慣れたパニックを起こすユーザーの阿鼻(あび)叫喚が…。

Google Chromeユーザーの筆者は、Developer Toolからコンソールで「document.cookie = "tweetdeck_verson=beta"」と入力してEnterを押し、タブを再読込させてプレビューバージョンを使い始めることができました。

Follow these instructions to get Tweetdeck Beta now. pic.twitter.com/UJKXPaTtTO