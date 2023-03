マスク氏が1万文字の長文ツイートができるようにするって言ってる

1万文字ってどれくらいだろう…。

TwitterのCEOであるイーロン・マスク氏が、Twitterの投稿文字数制限を最大1万文字まで拡大する予定であることをつぶやいていました。もちろん、Twitter Blue加入者向けですけど。

As an attachment? How many chars? We are extending longform tweets to 10k soon.