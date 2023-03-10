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      マスク氏が1万文字の長文ツイートができるようにするって言ってる

      • author 三浦一紀
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      マスク氏が1万文字の長文ツイートができるようにするって言ってる
      Image: Rokas Tenys / Shutterstock.com

      1万文字ってどれくらいだろう…。

      TwitterのCEOであるイーロン・マスク氏が、Twitterの投稿文字数制限を最大1万文字まで拡大する予定であることをつぶやいていました。もちろん、Twitter Blue加入者向けですけど。

      現在、Twitter Blue加入者向けに4,000文字の投稿が可能になっていますが、その2.5倍ですね。

      1万文字ってあんまりピンとこないかもしれませんが、太宰治の｢走れメロス｣が1万文字ちょっと、鴨長明の｢方丈記｣が1万字弱。短編小説書けちゃうね、1ツイートで。

      いつになるかはわかりませんが、Twitterで1万文字ツイートしたい！ という方は、Twitter Blue加入待ったなしですね。

      人気落ち目のイーロン・マスク？Twitter全利用者にツイートを強制表示

      自分のツイートが伸びないイーロン・マスクが、全Twitter利用者に自ツイートを強制表示するように改変。

      https://www.gizmodo.jp/2023/02/elon-musk-created-a-special-system.html

      Source: Twitter via 気になる、記になる…

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