マスク氏が1万文字の長文ツイートができるようにするって言ってる

1万文字ってどれくらいだろう…。
TwitterのCEOであるイーロン・マスク氏が、Twitterの投稿文字数制限を最大1万文字まで拡大する予定であることをつぶやいていました。もちろん、Twitter Blue加入者向けですけど。
As an attachment? How many chars? We are extending longform tweets to 10k soon.— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2023
現在、Twitter Blue加入者向けに4,000文字の投稿が可能になっていますが、その2.5倍ですね。
1万文字ってあんまりピンとこないかもしれませんが、太宰治の｢走れメロス｣が1万文字ちょっと、鴨長明の｢方丈記｣が1万字弱。短編小説書けちゃうね、1ツイートで。
いつになるかはわかりませんが、Twitterで1万文字ツイートしたい！ という方は、Twitter Blue加入待ったなしですね。
人気落ち目のイーロン・マスク？Twitter全利用者にツイートを強制表示
自分のツイートが伸びないイーロン・マスクが、全Twitter利用者に自ツイートを強制表示するように改変。
https://www.gizmodo.jp/2023/02/elon-musk-created-a-special-system.html
Source: Twitter via 気になる、記になる…