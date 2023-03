USB-Cで充電するAirPods Pro誕生の予感

できれば最初からそうしてほしかった...。

iOS 16.4のベータ版(現在は一般公開済み)から見つかった新型AirPodsに関する情報ですが、これはもしかするとAirPods Pro用の新しい充電ケースのことを指してるのかもしれません。

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.



我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW