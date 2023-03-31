【Amazon新生活セール】始まったよ！最初にチェックすべきアイテムはこちら。Apple WatchからAirPods、Anker製品など見逃せない！

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2023年3月31日9時から4月2日23時59分まで｢Amazon新生活セール Final｣を開催中。
現在、Apple製品が最大27%オフやAnkerの充電器が25%オフなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。
また、さまざまなジャンルのKindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2ヶ月99円セールを開催中。
なお、以下の表示価格は2023年3月31日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
新生活セールでのお買い物をよりお買い得に！
Amazonギフト券に5,000円以上のチャージで初回限定1,000ポイントプレゼントキャンペーン開催中。詳細はこちらのページを要チェック。
また、セール期間中は合計10,000 円以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。事前に10,000 円をチャージして予算管理するのもおすすめ。
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iPad・Apple Watch・MacBook・AirPodsなどApple製品がセール価格で勢ぞろい！
iPad
Apple Watch
MacBook
AirPods
コードを絡ませないケーブルホルダーや3台同時充電可能な急速充電器などAnker製品がお買い得、最大25%オフも！
非常用電源
Samsung（サムスン）やサンディスクのmicroSDカードが便利！ 写真や動画・ゲームデータの保存にも
本日の数量限定タイムセールもお買い得品、多数
｢Amazon新生活セール Final｣の期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon新生活セール Final｣は、4月2日23時59分まで開催中！
Source:Amazon新生活セール FInal