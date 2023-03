Bingチャットに3つのキャラ設定。｢独創性｣と｢厳密｣の違いとは？

これで、面白さと正確さ、いいとこどりできる?

成長途上のBingチャットには、秀逸な回答がある一方で、虚偽混じりのとんでもない発言も飛びだし、賛否両論を呼んでます。でもユーザーの側も、「ちょっとくらい間違ってもいいから面白いのがいい」ときと、「ウソは絶対言わないでほしい」とき、両方あるんですよね。

そんなニーズに応えるように、Bingに3つのモードができました。「独創性」「バランス」「厳密」で、デフォルトは「バランス」です。

MicrosoftでWebサービス責任者を務めるMikhail Parakhin氏は先週、3つのモードを選べるBingの存在を発表しました。Microsoftは同じ日にWindows 11にもBingのAIを統合することを発表しています。

Parakhin氏は、このアップデートによる大きな変更点を2つ挙げています。1つめは、Bingが回答拒否するケースを大きく減らしたこと。もう1つは回答の中の「幻覚」の抑制、つまり今までのような(面白いけど)とんでもないでっち上げを少なくしたということです。

Main two improvements you should see are:

- Significant reduction in cases where Bing refuses to reply for no apparent reason

- Reduced instances of hallucination in answers