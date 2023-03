試してビックリ。文字から画像を生成する｢Bing Image Creator｣

ひょ、ひょえ~~~~‼

「こんな絵が欲しいなー」の「こんな」を文字で入力するだけでステキな写真や絵が生成されるBingとEdgeのAI画像生成機能「Bing Image Creator」。

今日プレビューリリースになったので、bing.com/createからウェイトリストにメールアドレスを登録したら、すぐ使うことができました!

さっそく「My dog, Soleil, walking in Coyote Hills Regional Park(コヨーテヒルズ公園を散歩する愛犬ソレイユ)」と毎日の散歩道のワンコの画像をお願いしたらピピっとこんなのができて(トップ画像)もうビックリ。

ゴールデンレトリバーは垂れ耳なので、賢いAIは補正まで入れてくれちゃってますが、うちはスイスホワイトシェパードとの雑種なので、正解は左下の画像です。

クリックしてみると…

こんな画面になって、ダウンロードとシェアが可能。良し悪し判定などをフィードバックして、AIの成長を助けることもできます。

思わず家族にシェアしたら、みんなもビビッてました。

OpenAIのDALL-Eがおもしろいって話は聞いてたけど、え、ええええ? なんでわかるの? あ、写真クラウドに保存してたんだっけ? となりました。

Twitterでは早くもAI生成へんてこ画像がいろいろ飛び交っています。たとえばこちらは「女性にハンバーガーの食べ方を得意げに説明する男性」のイメージ。

