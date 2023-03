泣かないでSiri、Apple Watch新アプリがChatGPT搭載

Siriに感情があったら、不安でいっぱいかも…。

Apple WatchにChatGPTアプリ「Petey」が登場します。Peteyに話しかけるとかわいいロボット声で返事をしてくれて、その内容をテキストやメールで共有することもできます。

Siriは他のデジタルアシスタントと比べても、その機能が限定的であることが知られています。

天気を調べたり文章を送ったり(文字化けすることも)するには便利ですが、込み入った質問に答えるのはちょっと苦手です。

オランダの開発者Hidde van der Ploeg氏が投稿したデモによると、Peteyのほうが複雑なリクエストに答えるのが得意みたいです。

アプリストアにあるPeteyのページでは、例として巣箱の作り方を丁寧に説明くれていて、ちょっと創作意欲を駆り立てられます。ちなみにこのアプリは今のところiOS(というかApple Watch)でのみ利用可能。

I even made the error state cute for this app 😇 pic.twitter.com/u9fzYf1aiX