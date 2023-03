このまま世界を席巻するか？ ChatGPTを導入した企業・サービス

もうこんなにある。

ChatGPTは2022年11月のリリース以来世界を席巻し、医師試験で高成績を出したり、ポルノ小説を書いたり、TaskRabbitの人をそそのかしてCAPTCHAを解かせたりしています。

そこで今、いろんな企業がそのスキルを使おうとしてます。ChatGPTの開発元、OpenAIに出資しているMicrosoftだけでなく、Snap、Salesforceといった企業が、ChatGPT、またはそのコアにある言語モデルGPTを自社のアプリやシステムに統合し、すでに公開してるところもあります。完全に網羅するのは難しいですが、この記事ではメジャーな事例をまとめていきます。

BingはOpenAIの一番最初にして最大のパートナーの1つです。Microsoftは「Prometheus」と称するモデルを構築し、Bingの検索機能とOpenAIの大規模言語モデルGPTを統合、Bingチャットボットを立ち上げました。検索エンジンとしてはBingよりはるかに使われてきたGoogleも、Bardなるチャットボットで追随しています。

Bingチャットは、ローンチ後すぐに自分のコードネームである「Sydney」をうっかり明かしてしまい、Microsoftがあわてて対応する場面もありました。今はSydneyではなくなってしまった(らしい)Bingチャットですが、今もその中では最新のGPTが動いています。

語学アプリのDuolingは、OpenAI最新のGPT-4を使った有料サービス「Duolingo Max」を発表しました。Duolingo Maxは、AIを使うことでユーザーごとに合わせた語学レッスンを実現することを目指してます。例えば「Explain My Answer」という機能では、ユーザーの間違いを個別に解説したり、「Roleplay」ではAIを相手に会話を練習したりできます。

Salesforce傘下のSlackには、AIアシスタント「Einstein」が追加されました。Einsteinはメッセージへの返信を考えたり、スレッドを要約したり、ネットで調べ物をしてくれたりします。

SnapchatもチャットボットのMy AIを追加しました。Snapが「Snapchat用にカスタマイズした、OpenAIのGPT技術」が使われてます。My AIは、有料(3.99ドル≒約530円)のSnapchat Plusユーザーだけが使える機能です。

Twitter的なマイクロブログプラットフォームのKooは、ChatGPTを使った下書き機能を搭載しました。プレスリリースの中で共同創業者のMayank Bidawatka氏は「我々はコンテンツ作成を簡単にする方法を常に探していて、ChatGPTの統合によってクリエイターの方々の手元に知的な手助けを提供できると考えています」と言ってます。

コンサルティング会社のBain & CompanyはOpenAIと提携し、その技術を企業に提供しようとしています。その最初のクライアントがコカ・コーラなんですが、具体的に何をするのかはモヤっとしています。

「我々は、この急速に立ち上げるテクノロジーが提供する次世代のクリエイティビティを世に出せることを非常にうれしく思います」と、Bain & Companyのプレスリリースの中で、コカ・コーラのチェアマン兼CEOのJames Quincey氏は言ってます。

「我々は先進的AIによりマーケティングを拡張する機会があると考えており、また事業運営や能力を改善する方法も検討したいです」と、全方位に使っていきたいようです。

ポピュラーなフラッシュカードアプリQuizletに、ChatGPT内蔵の「教員機能」Q-Chatが追加されました。Quizletによれば、Q-Chatは「理解を深めて、学習を楽しくて興味深いものに保つことによって批判的思考を促進するために、ソクラテス式問答法を利用します」だそうです。こちらは今は無料ですが、今後有料化する可能性もあるとのこと。

Instacartも年内にInstacartアプリへのChatGPT搭載を発表しました。「Ask Instacart」なるチャット機能を提供し、チャットから買い物に誘導する仕組みになるといわれてます。例えば「レモンスカッシュの作り方」を聞くと、レシピと共に買い物リストが出てくる、みたいな感じでしょうね。

Say 'hello' to your new shopping BFF: the @Shop app's ChatGPT powered assistant is ready to talk products, trends, and maybe even the meaning of life 🤖 pic.twitter.com/IE9UlxxbeR