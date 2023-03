いなくなった瞬間に絶滅｡｢生き残った最後の個体｣たち

最後の生き残りにはなりたくないな…。

いにしえの時代より地球で繰り返されてきた種の絶滅。太古の昔に絶滅した種が新たに発見されることもありますが、人類がある種にとっての「最後の個体」を特定できるようになったのは、ここ100年くらいのことなんだそうです。なぜかというと、最後の個体を保護するケースが多いから。

科学者は、そのいなくなったら絶滅する「最後の個体」を「Endling」と呼びます。ここでは、そんなEndlingを9種紹介します。このリストは頻繁に更新したくないですね…。

水かきまで愛くるしいこのアマガエルは、パナマに生息するRabbs' fringe-limbed treefrogで、名前はToughie(タフィー)。Toughieは2005年に毒性の強い菌類から保護するために引き取られましたが、2016年に米ジョージア州のアトランタ植物園で最後の瞬間を迎えました。

VIDEO: Back to life? A Chelonoidis phantasticus - a tortoise thought to have gone extinct about a century ago - has been discovered during an expedition to Fernandina Island in Ecuador’s Galapagos archipelago



📹 @photorocopic.twitter.com/oxKmabRAG2