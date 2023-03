押し通る！ ワニが金属製フェンスの隙間をこじ開ける動画

ワニの怪力すごい!

アメリカ東部にあるフロリダ州では、アリゲーターが多くアチコチで見かけられることでも有名です。道端をノシノシ歩いているだけなら危害はありませんが、人工物を破壊されたら被害甚大です。

このたび、どうしてもフェンスの向こう側に行きたいワニが隙間をこじ開けようとする様子が激写され、ネットでちょっと話題になっています。

🐊😳 FL GATOR VS FENCE! This giant alligator in SWFL walked up to a fence in Florida and bent the metal bars as it forced its way through.📍 Placida, FL📹: Eric Dagg pic.twitter.com/07Hi2tosud