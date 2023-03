北欧デザインのデスクアクセサリーがすんごい綺麗なんですよ

2022年12月24日の記事を編集して再掲載しています。

どれも置くだけでデスクQOLが上がっちゃうねぇ…。

布団やデスクチェアなど、1日のうち大半の時間を過ごす場所にはお金をかけるべきと言ったりもします。この理論に則ると、PCやスマホも投資先としては悪くない。でも、ガジェットっていつか買い換える日がやってくるんですよね…。

ではガジェットそのものではなく、ガジェットの周辺の質を上げるって考えはどう? 一生モノのデスクアクセサリーをお探しなら、ギズ屋台で取り扱い中の「NEVER ODD OR EVEN」はかなりドンピシャです。北欧デザインの美しさが詰まったこのシリーズ、使ってみたので紹介しましょう。

触り続けたい手触り「デスクラグ」

「NEVER ODD OR EVEN スエードデスクラグ」は、ヴィーガンスエード製のデスクマット。デスクにサっと敷くだけで整理された感が出るし、デスクを傷から守ることも。

手触りはすごく滑らかで、アニマルレザーとの違いは全然わかりません。なおかつ従来のスエードよりも耐久性が強いので、例えば玄関の戸棚やインテリアマットとして使っても映えそうですよ。

価格は1万6000円。柔らかで収納性も良いため、持ち歩きも簡単。こうした品がある敷物って、その上に置いてるモノを高級にする効果もありますよねー。

金属が美しい「PCスタンド」

ノートPCで作業してる人は、ノートPCのスタンドとして使える「NEVER ODD OR EVEN エニウェアラップトップスタンド」はいかが? 目線が上がると肩こり防止にもなるので、家でじっくり仕事をするならこういうのがあると便利。ワイヤレスキーボードやマウスは下に収納しましょ。

無垢材とアルミニウムの組み合わせは、美麗の一言。PC環境ってどうしても人工物が多くなりがちですけど、こうした天然素材のマテリアルがあるだけで印象はかなり変わってきます。個人的にも無垢材が好きなので、この木目はうっとりですねぇ…。

価格は3万8000円。わりといいお値段してきますけど、それだけにデスクの印象をガラリと変えるパワーがあります。このスタンドに相応しいデスクを用意してあげたい。

ここが定位置「スマホスタンド」

スマホの質を上げたいなら、スマホの置き場をカッコよくするアプローチも有効。「NEVER ODD OR EVEN スマホスタンド」は無垢材とアルミニウムを組み合わせた、これまた美しいスタンド。画面の位置が高くなるので見やすさにも貢献してます。

底面には穴が空いていて、ここからケーブルを入れて充電も可能です。ケーブルの引き入れは手動になっちゃいますが、ケーブルなしでシンプルなスタンドとしても使いやすかったです。サッと置いてサッと取る感じ。

価格は1万2000円。これはもうスタンド本体がインテリアっぽいシルエットしてるので、デスクやテーブルの端に鎮座させておくだけで様になるかと。プレゼントにも良いサイズ感じゃない?

美しく整理「ワイヤーガバナー」

最後はケーブル整理のためのアクセサリー「NEVER ODD OR EVEN ワイヤーガバナー」。ハンガーとゴムバンドを使ってケーブルなどをまとめるオーガナイザーで、今回紹介するアイテムの中では一番実用的。これも無垢材×アルミニウムの美麗組み合わせです。

ゴトっとした木の存在感はこれまたインテリアらしい佇まい。設置場所は限定されるけれど、ケーブルオーガナイザーで天然木目ってかなり珍しいのでは? スパゲティー状態の充電ケーブルはこれで解決!

価格は1万2000円。さっきのスエードデスクラグと組み合わせるとさらにカッコいいだろうな〜。

という感じで、NEVER ODD OR EVENのアイテムを4つを紹介しました。どれも所有欲を大いに刺激してくれる、ビルドクオリティに優れた逸品です。僕がどれか1つ買うなら…スマホスタンドかなぁ、でもデスクラグも使いやすそうだしなぁ。悩ましい!