知ってる？ Google検索すると仕掛けが楽しいワード

検索? そんなの時代遅れだ。今はChatGPTに聞いて、すべてがひとつになって返ってくる時代だ! Googleの時代は終わりなのだ!

…まぁそう言わずに、Google検索すると楽しいこんな単語があるんですよ。

ラスト・オブ・アス

Screenshot: Gizmodo

大ヒット中のHBOドラマ。検索すると画面下にキノコアイコンが登場。クリックすると寄生菌が発生。

キノコをクリックすればするほど菌が増殖していきます。原題の「The last of us」でも同じ仕掛けが見られます。

グローグー

Screenshot: Gizmodo

ベビーヨーダの相性で知られるマンダロリアンの人気キャラ。通称ではなく正式名の「グローグー」で検索すると、ベビーヨーダが登場。

クリックすると検索結果が上からどんどんはずれて落ちていきます。英語だと「Baby yoda」「Grogu」「The child」でも可。

RRR

Screenshot: Gizmodo

アカデミー賞の歌曲賞を受賞した『RRR』。検索するとバイクを追う馬が画面の上の方を横切ります。

BTS

Screenshot: Gizmodo

検索で左上に表示される紫のハートをクリックすると、画面いっぱいに紫バルーンが飛びます。

マイクいりのバルーンをクリックすると、メンバーそれぞれの「I purple you」のメッセージを聞くことができます。

「I purple you」は、アーミーにとって「I love you」の意味。

Google in 1998

Screenshot: Gizmodo

1998年創業のGoogle。「Google in 1998」で検索すると、 1998年当時の検索結果デザインを見ることができます。

チクシュルーブ・クレーター

Screenshot: Gizmodo

メキシコにある小惑星衝突跡。検索すると小惑星が落ちてきます。

桜

Screenshot: Gizmodo

ナレッジパネルに表示される桜アイコンをクリックすると、画面いっぱいの桜吹雪!

日本語の「桜」でも、英語の「cherry blossom」でもいけます。

DVDスクリーンセーバー





Image: Gizmodo

Googleロゴが、DVDのスクリーンセーバーを再現して画面を動き回ります。