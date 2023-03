GPT-4は受験スコアも爆進。｢俺より点いい｣とスタンフォード博士課程OB

超強化されたChatGPT「GPT-4」。

さっそくお手並み拝見といきますかね…と、米国の大学受験の共通テストをいろいろやらせてみたら、とんでもないスコアが出て、「このままでは人類には、ミトコンドリアのような単純作業しか残らないのではないか?」という焦りを加速させています。

共通テストのシミュレーションをしたのは、NVIDIAでAIサイエンティストとして働くJim Fanさん。スタンフォード大学博士課程を出た頭脳の持ち主なのですが、英語のテストは完敗だったとツイートしています。

