ChatGPTで他人の履歴が表示されるバグが発生（タイトルだけだけど）

中身までは見えてないからよかった…で大丈夫かな?

ChatGPTで、他人のチャット履歴タイトルが見えてしまうバグが発生してたようです。履歴のタイトルだけとはいえ、人から見られないつもりで入力したものが、誰かに見られてたかもって思うと心配になります。

3月20日、RedditやTwitterでChatGPTのバグを報告するスレッドがいくつか立ちました。それらのスレッドによれば、ChatGPT画面のサイドバーの、通常は自分のチャット履歴をタイトル表示している部分に、自分とは全然関係ない誰かの履歴が入っていたようです。

このバグをRedditに報告したユーザーの場合、中国の思想に関する英語と中国語が入り混じったチャットタイトルが並んでました。でも、このユーザーは、英語の部分も含めてこんな会話はしてないそうなんです。

サイバーセキュリティコンサルタントのJordan Wheeler氏は、インド映画の『Ratsasan』とか「色補正環境」とか「エベレスト登山の資格」といった複数分野のチャットタイトルが混在するスクショをシェアしてます。彼はこの事案の前後に、ネットワーク接続関連のエラーが何回も出ていたと付け加えました。

