Dynamic Islandは確定!? 本物といわれるiPhone 15ガラスパネル

グッバイ、ノッチ!

な可能性が高まって参りました! iPhone 15シリーズは全モデルでカメラがパンチホール式の「Dynamic Island」になるかも〜? みたいな噂が流れていました。

iPhone 14 Proから採用された新しいインターフェースで、見た目にも楽しいので「なったらいいよね〜」くらいに思ってたのですが、その信憑性が増す投稿を発見!

Goôd morning! Here’s is the real life video of the front glass panel of the iPhone 15 series, i was able to confirm its authenticity with my source. It’s real! pic.twitter.com/5BkI0OFgz9