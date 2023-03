カリフォルニア上空で目撃された空飛ぶ火の玉。正体は？

日本のものだった!

先週、カリフォルニア州の州都サクラメントで、空を飛ぶまばゆい火の玉がいくつも目撃されました。夜空を横断する10個の光。UFOの落下?火の玉?などと目撃した人たちがSNSにアップしています。

R&Bシンガーのアシャンティさんも撮影中に目撃したと動画をアップ。

kingcongbrewingというブルワリーの方がアップした動画は、特にはっきり火の玉が写っていてバズっています。

動画がSNSにアップされ始めてから、すぐスミソニアン天体物理観測所の天体物理学者Jonathan McDowellさんがTwitterで、この火の玉の正体について解説してくれました。

This is ICS-EF, a Japanese communications package for sending data between the ISS Kibo module and Mission Control Tsukuba via the Kodama data relay satellite. It was launched to the ISS on the Space Shuttle in 2009 and had a mass of 310 kg. pic.twitter.com/ygzHdmfQc0