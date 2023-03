落としても探せるMagSafeウォレットで安心を手に入れよう

薄いのに多機能ですぐ見つかる!

財布を落とした経験がある人も少なくないと思いますが、お金がなくなるだけでもしんどいのに、保険証やクレジットカードなどのサービスの停止や再発行など、いろいろと面倒なことが降りかかります。とにかくなくさないのが一番ですが、そうは言ってもねぇ…?

MagSafeでiPhoneの背面にくっつく「Geo Wallet」は、ストラップで指に引っ掛けやすく開けばスタンドに。さらには「Find My」機能で、離れても見つかるようになっています。

We've just launched our first Kickstarter campaign and we're super excited to finally launch this project that we've been working on for so long. The Geo Wallet is here to make losing your wallet a thing of the past! To learn more👀🙌🏻 https://t.co/5gyj5HfZTz#ESR#kickstarterpic.twitter.com/sC9mwmBKBo