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      芋が足らない！ 仏のマックがフライドベジタブルを開発

      • author 岡本玄介
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      芋が足らない！ 仏のマックがフライドベジタブルを開発
      Image: Twitter

      新たなフレンチフライの誕生。

      ハンバーガーとご一緒にポテトもいかがですか？ と勧められるフライドポテトは、マクドナルドの定番サイドメニュー。ですが、世界では物流の混乱などにより、ジャガイモが不足しています。

      新しいクリスピー・グルメ

      フランスのマクドナルドでは打開策として、ビーツパースニップ（シロニンジン）人参といった根菜を混在させた｢フライドベジタブル｣を開発。期間限定で発売します。黄色に赤に紫、オレンジも混ざって色合いは超美味しそう（？）。

      カリッカリすぎてガッカリ

      しかし実際は芋けんぴかりんとうっぽいようです。野菜チップスが好きなら違和感なく食べられそうですが…。

      購入してガッカリしている人もいるみたい。味が気になりますね。

      Source: TheStreet, BRAND eating, Twittter (1, 2)

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      ROOMIE 2023年1月8日掲載の記事より転載コンビニやスーパーでも、よく見かける干しいも。さつまいもは腹持ちが良くて、子どものおやつにもダイエット中に小...

      https://www.gizmodo.jp/2023/03/daiso-net-dry-potato.html

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