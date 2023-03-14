芋が足らない！ 仏のマックがフライドベジタブルを開発

新たなフレンチフライの誕生。
ハンバーガーとご一緒にポテトもいかがですか？ と勧められるフライドポテトは、マクドナルドの定番サイドメニュー。ですが、世界では物流の混乱などにより、ジャガイモが不足しています。
新しいクリスピー・グルメ
フランスのマクドナルドでは打開策として、ビーツ、パースニップ（シロニンジン）、人参といった根菜を混在させた｢フライドベジタブル｣を開発。期間限定で発売します。黄色に赤に紫、オレンジも混ざって色合いは超美味しそう（？）。
#DuChampAuRestaurant Comment une carotte, une betterave et un panais deviennent des #frites de légumes, la nouvelle #innovation de McDo 🇫🇷 ?— McDonald's France Newsroom (@McDoFr_Newsroom) March 8, 2023
カリッカリすぎてガッカリ
しかし実際は芋けんぴやかりんとうっぽいようです。野菜チップスが好きなら違和感なく食べられそうですが…。
Reality vs expectation #potatoegatepic.twitter.com/Qvo8egxNWY— Cats Lover (@lepetitchanoir) March 7, 2023
購入してガッカリしている人もいるみたい。味が気になりますね。
Source: TheStreet, BRAND eating, Twittter (1, 2)