Metaと全米行方不明・被搾取児童センターの児童虐待対応策

ネットにある児童虐待画像のデジタル指紋を保存するシステム。

FacebookとInstagramがネットに溢れる子どもへの性的虐待に対して、かなり強く踏み込んだ対策を取ることに決めました。

他社のSNSにも対応

Metaは全米行方不明・被搾取児童センター(NCMEC)と提携して、子どもに対する虐待などの画像や動画に付随される番号「デジタル指紋」をユーザーに報告してもらうデータベースを構築しています。画像や動画そのものではなく、デジタル指紋のコードを保存することで、ネット上にある同じ画像・動画を検出することができるからです。

MetaはNCMECとの提携について「若年層の性的な画像がオンライン上で拡散することを未然に防ぐ新しいプラットフォームを構築しました」としています。ちなみに名前は「Take It Down」で決まりみたいです。

Meta傘下のFacebookやInstagramだけでなく、他のソーシャルメディアでも一度検出されたデジタル指紋と同じものがある場合、削除されるようになります。FacebookとInstagramは、すでにこの形式でリベンジポルノの削除を行なっていますが、他のソーシャルメディア企業のアプリも同じ対策を採ってほしいと考えているため、システムを公開しています。実際にPornhubやOnlyfansのようなアダルトサイトも、Metaのシステムを導入しています。

デジタル指紋は画像や動画に振り分けられる番号のことです。未成年が自分の裸、または裸に近い写真をSNSから削除してほしい場合には、Take It Downサイト上で手順に従って申請すると、そのデジタル指紋番号がデータベースに登録されます。本人、または本人の同意のある大人でも申請が可能です。

申請された番号をデータベースからスキャンして削除するシステムなので、MetaやTake It Downでこの業務に関わる人も、犯罪である幼児ポルノなどの画像・動画を見る必要がないということになります。

未成年だけでなく18歳以上であっても、自分が未成年の時に出てしまった写真についても削除対象となります。申請時に、名前、住所などの個人情報を入力する必要は一切ありません。

増加する性的虐待画像

インターネット監視財団が去年発表した年間報告によると、子どもの性的虐待表現物に関するリンクは25万2194件見つかっているとのこと。また、この数は一昨年より64%もアップしているのです。特に増加しているのはアメリカで、テクノロジー誌MITテクノロジーレビューによると、世界中のネット上の子どもの性的虐待表現物のうち、30%を占めているのがアメリカなんだそう。

しかも、その中でもずば抜けて画像・動画が多く載っているソーシャルメディアがFacebook。去年だけで2200万件の報告がありました。Twitterは8万7000件、TikTokは15万4000件なので、どれだけFacebookに画像が溢れているのかがよくわかります。

虐待画像検出 vs E2E暗号化

子どもの性的虐待画像に悩むテック業界は、これまでにもなんとか制限をかけようと行動してきました。Appleは、2021年にiPhoneの中の子どもの性的虐待画像が暗号化されて送信される前にスキャンするツールの提案をしました。しかし、この提案はプライバシーの侵害になるとして各所から非難の声が上がり、提案を却下しています。

プライバシーや暗号化の専門家たちは、子どもの性的虐待画像を減らすために、ネット使用者のエンドツーエンド暗号化のレベルを下げるのはどうかという議論もしています。イギリスではオンラインセーフティ法案の草案が公開されて議論が続けられています。

テック企業には有害なコンテンツを監視し削除する義務があり、それを怠ると多額の罰金が科される法案です。これに関して暗号化メッセンジャーソフトウェアSignalのCEOは、「暗号化を脆弱させるこの法案が通るのなら、イギリスから撤退する」と発言しています。「私たちの暗号化レベルを引き下げるようなオンラインセーフティ法案に、Signalが参加する可能性は1000%ない!」と強く批判しています。

子どもの性的虐待画像を取り締まるためには、ネットを使う人みんなのプライバシーレベルを下げなくてはいけない諸刃の刃的な感じですよね。だからこそデジタル指紋で特定のものだけを対象にスキャンして削除していくのは画期的かも。頑張れ!Meta!