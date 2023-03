新型AirPods登場の兆し？ iOS 16.4のベータ版からヒント見つかる

え、もう出るの?

まもなく一般公開予定のiPhone向け最新ソフトウェアことiOS 16.4ですが、そのベータ版から新型AirPodsに関するヒントが見つかりました。

Exclusive: iOS 16.4 references new AirPods with the model number A3048 and a new AirPods case with the model number A2968